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İskelede can pazarı kamerada

Antalya'da boyasını yaptığı 13 katlı binanın 4'üncü katında asılı kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 10 dakika asılı kalan işçi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İskelede can pazarı kamerada

07 Kasım 2017 17:37
İskelede can pazarı kamerada - Tıkla İzle

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde 13 katlı binada boya yapan işçilerden Cahit D. ayağı kayınca biranda kendini boşlukta buldu. İskelenin ucundan tutunarak yaklaşık 10 dakika ölümle burun buruna kalan Cahit D. için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliğini alan itfaiye ekipleri, merdivenle iskelenin ucunda asılı kalan işçiye ulaştı. Ekipler tarafından kurtarılan Cahit D. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İskelede iki işçi olduğu ve ismi belirlenemeyen diğer işçinin 4'üncü kattaki dairenin penceresinden içeri girmeyi başardığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Adem Akalan
 

 

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