İskeleden çukura düşen işçi kurtarıldı

Olay, merkez Moğultay Mahallesi Sanat Sokak üzerinde güçlendirme çalışması devam eden bir binada meydana geldi. Güçlendirme inşaatında çalışan Ferit Yıldırım (34) , iskeleden dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşluğa düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi düştüğü çukurda yapılan Yıldırım, AFAD ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu, düştüğü çukurdan çıkarıldı.

Yaralı işçi, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ercan Topaç