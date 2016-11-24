Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İşkenceden kurtarılan köpek yeni sahibini bekliyor

İşkenceden kurtarılan köpek yeni sahibini bekliyor

Tekirdağ’da aracın arkasına bağlanıp, sürüklenerek işkenceye maruz kalan Toraman adlı kangal cinsi köpeğin tedavisi yapıldı. Toraman şimdi yeni sahibini bekliyor.

İşkenceden kurtarılan köpek yeni sahibini bekliyor

24 Kasım 2016 18:32
İşkenceden kurtarılan köpek yeni sahibini bekliyor - Tıkla İzle

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Toraman adlı kangal cinsi köpek, bir aracın arkasına bağlanıp, sürüklenerek işkenceye maruz kalmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere hayvanseverler tepki gösterirken, harekete geçen Emniyet ekipleri ve Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toraman adlı köpeği kontrol alarak Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağına teslime etti. Tedavisi tamamlanan Toraman yeni sahibini beklerken, köpeğin tedavisini yapan Çorlu Belediyesi veterineri Buse Avcıoğulları, “Olaydan sonra köpeğimiz, Emniyet ekipleri ve Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda, bakıldığı yerden alındı. Yaraları mevcut. Alındıktan sonra gerekli muayenesi yapıldı. Köpeğin ön patilerinde, kasık bölgesinde ve çeşitli yerlerinde yaralar oluşmuş. Tedavisi yapıldı ve gerekli bütün bakımlar tamamlandı. Şu anda sahiplendirilmeyi bekliyor. Toraman sahiplendirildikten sonra iyi bir yuvaya kavuşacak” dedi. 

Halil Dağ - Serdar Şahin

Etiketler: işkence, köpek, tekirdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç