Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Toraman adlı kangal cinsi köpek, bir aracın arkasına bağlanıp, sürüklenerek işkenceye maruz kalmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere hayvanseverler tepki gösterirken, harekete geçen Emniyet ekipleri ve Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toraman adlı köpeği kontrol alarak Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağına teslime etti. Tedavisi tamamlanan Toraman yeni sahibini beklerken, köpeğin tedavisini yapan Çorlu Belediyesi veterineri Buse Avcıoğulları, “Olaydan sonra köpeğimiz, Emniyet ekipleri ve Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda, bakıldığı yerden alındı. Yaraları mevcut. Alındıktan sonra gerekli muayenesi yapıldı. Köpeğin ön patilerinde, kasık bölgesinde ve çeşitli yerlerinde yaralar oluşmuş. Tedavisi yapıldı ve gerekli bütün bakımlar tamamlandı. Şu anda sahiplendirilmeyi bekliyor. Toraman sahiplendirildikten sonra iyi bir yuvaya kavuşacak” dedi.

Halil Dağ - Serdar Şahin