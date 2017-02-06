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İşkenceye maruz kalan köpek kurtuldu

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu köpeği kullandığı otomobilin aynasına bağlayarak karayolunda koşturan şahsa 526 TL idari para cezası verildiği ve işkenceye maruz kalan köpeğin de şahıstan alınarak barınağa gönderildiği belirtildi.


06 Şubat 2017 20:07

Afyonkarahisar-Konya karayolu Konya Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, kullandığı 03 RA 756 plakalı otomobilin sağ yan aynasına bağladığı köpekle hareket eden sürücüye Afyonkarahisar Valiliği kayıtsız kalmadı. Olayla ilgili işlem baştan valilik tarafından, ilgili kurumlar aracılığıyla şahsa ulaşıldığı ve gerekli cezai yaptırımların uygulandığı ifade edildi. Olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden ‘Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde günlük olarak yayınlanan yerel gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında ‘Hayvana eziyete büyük tepki’ başlığı ile yayınlanan haber ve görüntülerle ilgili olarak gerekli işlemler yapılmıştır. Söz konusu habere konu olan olayla ilgili gerekli inceleme yapılmış, olayın gerçekleşmesine sebep olan ve aracı kullanan kişiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğünce Hayvanları koruma Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde ‘hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak’ suçundan dolayı aynı kanunun 28. maddesi gereğince 526 TL idari para cezası verilmiştir. Görüntü ve fotoğraflarda yer alan köpek söz konusu kişiden alınarak Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Bakımevine teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.” 

Gökten Ceylan 

Etiketler: Afyonkarahisar, İşkenceye maruz kalan köpek, kurtuldu


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