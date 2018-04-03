İskenderun Belediye Spor şampiyon oldu

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, karşılaşma öncesinde her iki takım kaptanları ve maçın hakemleri Ömer Yüzer, Ahmet Fındık ile Münir Dadı'ya çiçek takdim etti.

Hatay bölgesi hakemlerinden Ömer Yüzer, Ahmet Fındık ile Münir Dadı'nın yönettiği müsabakada İskenderun Belediye Spor'u şampiyonluğa taşıyan golü 34. dakikada Osman Eroğlu attı. Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hak kazanan İskenderun Belediye Spor’da maç sonunda taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti, CHP ve MHP ilçe teşkilatı ile İskenderun Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra birçok iş adamı da maçı hep birlikte protokolden izledi. İskenderun Belediye Spor'a şampiyonluk kupası, Tertip Komitesi Başkanı Müfit Tatlı ile Hatay ASKF adına Başkan yardımcısı Ayhan Dik tarafından verildi.

Maç sonunda soyunma odasına giden İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yönetimi ve tüm futbolcuları kutlayarak sevinçlerine ortak oldu. Uzun bir maratonun ardından şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Centilmence bir maç oldu. İskenderun’daki futbolun devamının bir başlangıcı oldu. İnşallah bundan sonra da BAL'da şampiyon olup İskenderun Spor’un ismini, renklerini birinci lige kadar çıkartmak için mücadele edeceğiz. Çok mutluyuz burada emeği geçen hocalarıma, antrenörlerime yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Güzel bir son oldu. 1-0 galip geldik. Samandağ Spor’u da tebrik ediyorum centilmence oynadılar. Ama hak eden biz olduk. İnşallah önümüzdeki günlerde İskenderun Spor’u daha iyi yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

Mustafa Mert

