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İskenderun Körfezi'nde fırtına dev dalgalar oluşturdu

İskenderun Körfezi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, özellikle balıkçılara zor anlar yaşattı.

İskenderun Körfezinde fırtına dev dalgalar oluşturdu

14 Aralık 2016 12:45

İskenderun sahili Atatürk Anıtı arkası ve balıkçı barınağında bulunan tekneler, şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşan dev dalgaların etkisiyle zor anlar yaşatırken, sahil kenarlarında da su birikintileri oluşturdu. Saatteki hızı yer yer 50-60 km’yi bulan şiddetli fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, büyük tonajlı gemiler de körfeze sığındı.
İnsanların yürümekte güçlük çektiği fırtına nedeniyle, elektrik kesintilerinin de yaşanması vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Öte yandan, Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde 3 yılı aşkın bir süredir kısmen demirli bulunan “Aqua Hercules” adlı, İngiliz bandıralı, 33 bin grostonluk gemi de körfezde dalgalar ile boğuşuyor. Körfezde kaderiyle baş başa bırakılan “Aqua Hercules” adlı 'hayalet geminin' sürüklenme riski çevredekilere adeta kabus yaşatıyor. Geminin körfezde özellikle dalgalı ve fırtınalı havalarda herhangi bir kazaya sebebiyet vermesinden endişe ediliyor. Körfezdeki şiddetli fırtınaların gemiyi sürükleyeceği ve sürüklenen geminin İskenderun Körfezi içindeki irili ufaklı onlarca iskele, liman ya da akaryakıt terminallerinden birine ya da birkaçına ciddi zararlar verebileceği, mal ve can kayıplı kazalara neden olabileceği için ciddi bir risk ve tehlike oluşturmasından da endişe ediliyor.

Mustafa Mert 

 


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