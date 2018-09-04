Diğer
Kategoriler

İskenderun Körfezi’nin hayalet gemisi satıldı

İskenderun Körfezi’nde 4 yılı aşkın bir süredir kısmen demirli bulunan “Aqua Hercules” adlı, İngiliz bandıralı, körfezin hayalet gemisi icra yoluyla açık arttırmada 20 milyon Türk Lirası’na satıldı.

İskenderun Körfezinin hayalet gemisi satıldı

04 Eylül 2018 18:01

Üzerinde çok fazla sayıda haciz olduğu kaydedilen 33 bin grostonluk gemi, İskenderun Körfezi'ne 10 Temmuz 2013 tarihinde Mısır’ın Port Said limanından gelmiş, şirket alacaklarına istinaden başlatılan haciz işlemleri neticesi bağlatılmıştı. Gerçekleştirilen haciz işlemi sonrası 37 kişilik gemi mürettebatının terk ettiği “Aqua Hercules” adlı gemi kaderiyle baş başa kalıp, 'hayalet gemi' adını almıştı.
Uzun zamandır körfez açıklarında sürüklenen, kimi zaman sahile yakınlaşan, kimi zaman uzaklaşan Herkules Roro/yolcu gemisi İskenderun Adliyesi’nde yapılan ve beş firmanın katıldığı açık arttırmada devlet adına Med Marine adlı şirket tarafından 20 milyon liraya alıcı buldu. 10 milyon 126 lira ile satışa sunulan gemi 320 yolcu, 185 tır ve 62 soğutuculu araç taşıma kapasitesine sahip.
Gemiyi ihaleyle satın alan Med Marine firmasının avukatı Mehmet Debboğlu, kaderine terk edilen geminin MV Ulla Gemisi gibi ikinci bir vaka yaşanmadan satılmasından memnun olduklarını söyledi.

Mustafa Mert
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç