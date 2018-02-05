İskenderun şehidini uğurladı

Şehidin naaşı, İskenderun’a bağlı Karayılan Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Şehit annesi Nuran Vurdal, oğlunun naaşını damatlığıyla karşıladı. Gözyaşlarının sel olduğu baba evinde şehidin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı. Anne Nuran Vurdal, “Kurban olurum yavrum, anan kurban olsun yollarına. Senin yerine ben öleyim yavrum” diye gözyaşı döktü.

Helalliğin ardından şehidin naaşı mahalle meydanına getirilerek burada Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından cenaze namazı kılındı. Şehit Vurdal’ın naaşı bir süre top arabasıyla taşındı. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde terör örgütüne lanet yağdı.

Karayılan Mahallesi’nde bulunan mezarlığa götürülen şehit Selim Vurdal burada son yolculuğuna uğurlandı.

Törene; Hatay Valisi Erdal Ata, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, H. Bayram Türkoğlu, M. Necmettin Ahrazoğlu, Orhan Karasayar, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral T. Erkan Olgay, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Mert - Necati İvgin