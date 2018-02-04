Diğer
Kategoriler

İskenderun’da Afrin harekatı ve Mehmetçikler için mevlit okutuldu

Hatay’ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi halkı Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçikler ve şehitler için mevlit okutuldu, dualar edildi.

İskenderunda Afrin harekatı ve Mehmetçikler için mevlit okutuldu

04 Şubat 2018 19:07
İskenderun’da Afrin harekatı ve Mehmetçikler için mevlit okutuldu - Tıkla İzle

İskenderun Dumlupınar Mahallesi halkı Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ve Mehmetçiklere dualarla destek oldu. Şehitler için Yasin-i Şerif okutuldu. Mahallenin ortasına asılan dev Türk Bayrağının altında toplanan vatandaşlar, Mehmetçikler için dualar etti. Dumlupınar Camii İmam Hatibi Mehmet Emin Güven’in okuduğu duaların ardından konuşan Dumlupınar Öğrenci Yurtları Müdürü Mehmet Çolak, 1071 Malazgirt’te, Çanakkale’de Türk Milleti’nin karşısında olan İslam düşmanlarının, o gün Çanakkale’den giremediklerini belirterek, bugün kendilerince zayıf buldukları Afrin’den girmeye çalıştıklarını söyledi.

Çolak, 100 yıl önce Çanakkale’de giyecek elbisesi, yiyecek ekmeği, ayağına giyeceği çarığı olmadan imanıyla buna müsaade etmeyen bu milletin, bugün Afrin’de de izin vermeyeceğini belirtti. Çanakkale destanının bir benzerinin Afrin’de de yazıldığını da sözlerine ekleyen Çolak, Kahraman Mehmetçiğin bu destanıyla Avrupa’ya bir tokat daha vurulacağını söyledi.

Mahalleli ile birlikte Mehmetçiğe dua, birlik ve beraberlik için okunan Mevlit programını düzenleyen İşadamları Halil İbrahim İnal ve Ali Gökhan Olgun da yaptıkları açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürütmüş olduğu ‘Zeytin Dalı Harekatı’na dualarla destek olmak için böyle bir program düzenlediklerini söylediler.
Okunan duaların ardından programda mahalleliye yemek ikramında bulunuldu.

Mustafa Mert
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç