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İskenderun’da belediye işçilerine yüzde 20 zam

İskenderun Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası belediye işçilerine yüzde 20 zam yaptı.

İskenderunda belediye işçilerine yüzde 20 zam

20 Ocak 2018 13:30

Belediye Brifing salonunda gerçekleştirilen imza törenine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yetim, Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, meclis üyeleri ile işçiler katıldı.

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yetim, İskenderun Belediyesi’nin bulunduğu ekonomik koşulları içerisinde çok iyi bir sözleşme yaptıklarını ifade ederek, “Her arkadaşımız aldığı bu parayı hak edecek şekilde hizmet vermektedir ve vermeye de devam edecektir. Bu sözleşme belediyede çalışan 123 işçi kardeşimizi kapsamaktadır. Her iki tarafa ve özveri çalışan işçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Bu sözleme ile işçilerimiz ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 5,üçüncü altı ay yüzde 5, dördüncü altı ay yüzde 5 olmak üzere çalışanların haklarında iki yıllık toplamda yüzde 20’lik bir zam artışı sağlandı” dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise yaptığı açıklamada imzalanan sözleşmenin herkesi mutlu ettiğini belirterek, “Sizlerden tek isteğim görevinizi en iyi şekilde yapın. Hiçbir işçimizi mağdur etmedik. Siyasi bir ayrıma tabi tutmadık. Kurumsallaşma adına çok şeyler yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz demeden hizmete devam diyoruz. Sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi metni, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yetim tarafından imzalandı. İmza sonrası işçileri temsilen Emine Tekin, Belediye Başkanı Seyfi Dingil’e günün anısına çiçek takdim etti. 

Mustafa Mert

Etiketler: İskenderun, zam

 

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