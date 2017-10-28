İskenderun’da bin 923 yürek tek bayrak oldu

Sarı Zeybekler Derneği tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İskenderun Anıt alanında toplanan farklı yaş gruplardan oluşan bin 923 kişi dev Türk bayrağı oluşturarak rekor kırdı.

Sarı Zeybekler Dernek Başkanı Nevzat Kurt, bin 923 gönüllü ile İskenderun da oluşturdukları dev Türk bayrağının Guinnes Dünya Rekorlar kitabına girdiğini söyledi.

İzleyenler tarafından da bolca alkış alan etkinliğe, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Deniz Üs Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykar Tekin, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Ayhan Bodur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Mert

