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İskenderun’da İHA'nın '15 Temmuz' fotoğraf sergisi yarın açılacak

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen 60 kare fotoğrafın yer alacağı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi yarın açılacak.

İskenderunda İHAnın 15 Temmuz fotoğraf sergisi yarın açılacak

13 Temmuz 2017 16:46

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, hain darbe gecesi tüm Türkiye genelinde basın mensuplarının açılan ateşler altında, sahada görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlardan itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan İhlas Haber Ajansı'nın, o gecenin fotoğraflarını 37 ilde 44 ayrı salonda sergileyeceğini belirten Seyfi Dingil, "15 Temmuz akşamı bir çok gelişmeyi ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk Milletinin tankları ve meydanlar teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında, sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurdu" dedi.

Sergi, İskenderun Belediyesi Sergi Salonunda 14 Temmuz Cuma günü saat 11:00’de açılacak.
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, serginin açılışına tüm vatandaşları davet etti. 

Mustafa Mert


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