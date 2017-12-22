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İskenderun’da iş yerine silahlı saldırı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu maddi hasar meydana geldi.

İskenderunda iş yerine silahlı saldırı

22 Aralık 2017 20:05
İskenderun’da iş yerine silahlı saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Çay Mahallesi’nde bulunan İnönü İlkokulu’nun yanındaki bir iş yerine, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda dükkanın camına ve çevrede park halinde bulunan bir aracın ön camına isabetti. Olayda maddi hasar meydana geldi. Korku dolu anlar yaşayan mahalleli, kavga olduğunu ne olduğunu anlayamadıklarını bir anda silah sesleri geldiğini belirtti. Tüfeği olay yerine bırakarak kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. 

Mustafa Mert

Etiketler: iş yeri, İskenderun, silahlı saldırı

 

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