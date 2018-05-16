İskenderun’da iskelede iftar sofrası kuruldu

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Ramazan ayı boyunca sahilde bulunan iskelede her gün bir hayırsever tarafından iftar sofrasının kurulacağını ve ilçe halkını iftar sofralarında buluşturacaklarını söyledi.

İlçe halkını iftar sofralarında buluşturacak olan iftar yemekleri ile her gün yaklaşık bin 500 kişiye iftar yemeği verileceğini söyleyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Ramazan ayının bereketini beraber yaşamak, halkımızla aynı sofrada buluşmak için geleneksel hale getirdiğimiz iskeledeki iftar sofrası ile Ramazan ayının güzelliğini bereketini aynı sofrada hep beraber yaşayacağız. Bu tür organizasyonlar dayanışmayı ve kaynaşmayı arttırırken, birlik ve beraberliğimizi de güçlendiriyor” diye konuştu.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ise Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlar ile birlikte yaşadıklarını ifade ederek, sofrada katkısı olan herkese teşekkür etti.

Ramazan’ın ilk günü deniz kenarında iskelede kurulan iftar çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hayırsever işadamlarının katkıları ile düzenlenen iftar yemeğinin ilk gününde vatandaşlar oruçlarını iskelede açtı. Düzenlenen iftar yemeğine vatandaşların yanı sıra İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Bestami Bilgili, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ile basın mensupları da katıldı.