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İskenderun'da Noel kutlaması

Hatay İskenderun ilçesi Ortodoks Kilisesi’nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde Hristiyan vatandaşlar Noel Bayramını huzur içinde doyasıya kutladı.

İskenderunda Noel kutlaması

24 Aralık 2017 22:07

Ayinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehitler için saygı duruşu ve dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ayinde İskenderun Ortodoks Cemaati Ruhani Reisi Dimitri Yıldırım, “Şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Kederli ailelerine taziyelerimizi sunar Allah’tan sabır dileriz. Bizler daima devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu arz ederiz. Noel bayramının tüm dünya alemine ve özellikle Türkiye’mize, devletimize ve milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini, Allah’tan diler iyi bayramlar mutlu Noeller dilerim” dedi.

Noel bayramı kutlamalarına İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur ve Hristiyan vatandaşların yanı sıra, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’de katılarak Hıristiyan vatandaşların bayramlarını kutladı.
Ayin sonunda kilisede vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.
İskenderun Ortodoks Kilisesi’nden sonra ise ayin İskenderun Katolik Kilisesi’nde devam etti. 

Mustafa Mert

Etiketler: İskenderun, noel kutlaması

 

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