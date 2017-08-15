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İskenderun'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Hatay’da PKK ile bağlantıları olduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İskenderunda terör operasyonu: 5 gözaltı

15 Ağustos 2017 10:33

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler ve özel harekat polisleri sabaha karşı Buluttepe Mahallesi 368 Sokak üzerinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, operasyon noktasına yakın bir evin penceresinden polislere ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında saçmalar bir polise isabet etti. Özel harekat polislerinin karşılık vermesi sonucu ateş açan şahıs av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saçma isabet eden polis memurunun hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, şahısların terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Ahmet Seher
 

Etiketler: Hatay, pkk


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