İskenderun’da TOKİ konutları açık satışa sunuldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesi Düğünyurdu Mahallesi’nde inşa edilen projede 584 konut açık satış usulü ile satışa sunuldu. Satışa sunulan konutların 487’si 2+1, 97’si ise 3+1 planında inşa edildi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Seyfi Dingil, A tipi 2+1 nitelikli TOKİ konutlarında alt gelir şartlarının kaldırıldığını söyledi. Başkan Dingil, TOKİ konutlarında blokların hızla yükseldiğini ve yakın zamanda tamamlanacağını belirterek, “Tasarımda peyzaj alanları ile araç-yaya yolu kurgusu, vatandaşların geleneksel semt kültürünü koruyabilecekleri bir yaklaşımla proje ele alındı. TOKİ tarafından başlatılan kampanyadan vatandaşlarımız mutlaka yararlanmalı. Projede konutların yanı sıra okullar, parklar ve çocuk oyun alanları gibi birçok sosyal donatılarla tüm yaşam standartlarının sağlanmasını öngören, yeni bir yerleşim alanı inşa ediliyor” dedi.

TOKİ konutlarının satışındaki yeni kolaylıklar hakkında bilgiler veren Başkan Dingil, “Kentimizde bin 53 konut projesi kapsamında A tipi 2+1 nitelikli 895 adet, Y tipi 3+1 nitelikli 158 adet konut bulunmaktadır. Kuralı ve açık satışta, A tipi 2+1 nitelikli 399 adet, Y tipi 54 adet konut satılmıştır. Stokta bulunan A tipi 2+1 nitelikli 487 adet ve Y tipi 3+1 nitelikli 97 adet konut, 12 Mart – 29 Haziran 2018 tarihleri arasında açık satışa sunulmuştur” diye konuştu.

A tipi 2+1 nitelikli konutlarda alt gelir şartlarının kaldırıldığını ifade eden Dingil, “A tipi 2+1 nitelikli 487 adet konut, ön şartsız ve kurasız başvuru önceliğine göre 10 bin TL peşinat ve 180 ay vade seçeneği ile açık satışa sunulmuştur. Konut taksitleri, konut teslimini takip eden ay başlatılacaktır. Y tipi 3+1 nitelikli 97 adet konut ön şartsız ve kurasız başvuru önceliğine göre yüzde 10 peşinat, 96 ay vade, yüzde 15 peşinat 108 ay vade ve yüzde 25 peşinat 120 ay vade seçenekleri ile açık satışa sunulacaktır. Konut taksitleri konut teslimini takip eden ay başlatılacaktır” dedi.

Başkan Seyfi Dingil son olarak, ayrıntılı bilgilerin Halk Bankası şubeleri, belediyenin veya TOKİ’nin web sayfalarından takip edilebileceğini söyledi.

Mustafa Mert

