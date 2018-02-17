İSKİ arıza-telefon numarası kaç ? İSKİ abonelik işlemleri-iptali nasıl yapılır ? Fatura-Borç sorgulama

İSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atıksu abonesi olabilirler. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir ve sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy işyeri olarak ayrılır. Bu haberimizde İSKİ ile ilgili internet üzerinde aratılan tüm konuları sizler için biraraya getirdik. İşte ayrıntılar...

İSKİ ARIZA VE TELEFON NUMARASI KAÇ ?

Vatandaşlar Alo 185 servisini arayarak ya da ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile İSKİ'ye ulaşabilirler. Bu irtibat numalarını arayarak Fatura Sorgulama,Fatura Ödeme,Arıza / Şikayet,Su Kesintisi Öğrenme,Tarife Ücretleri Öğrenme,T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

İSKİ ABONELİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR ?

KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ;

1. 12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz,telefon,elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınana ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli,imzalı sureti.

2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

3. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4. Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 268.00 TL Abonelik ve 137,7 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 405,7 TL.

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise ;

1. Yapı Ruhsatı

2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

3. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4. Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 268.00 TL Abonelik ve 137,7 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 405,7 TL.

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ;

1. Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)

2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

3. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4. Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 268.00 TL Abonelik ve 137,7 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 405,7 TL.

İŞYERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;

İlgili Belediye'den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik - Doğalgaz - Telefon Sözleşme evraklarından biri

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Mukavele aşamasında 331,5 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli.

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise;

Yapı Ruhsatı

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Mukavele aşamasında 331,5 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli.

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda;

Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)

TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Mukavele aşamasında 331,5 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli.



İSKİ ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR ?

ABONELİK İPTALİ

Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi İSKİ web sitemizden ve ALO 185 Çağrı Merkezimizden de yapılabilmektedir.

KONUT

Gerekli Belgeler :

1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

2. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

İŞYERİ

Gerekli Belgeler :

1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

2. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

3. Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.

İSKİ FATURA VE BORÇ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR ?

İSKİ'nin resmi internet sitesi adresinden https://esube.iski.gov.tr/ güncel ve geçmiş borç bilgilerine ulaşabilir ve faturalarınızı ödeyebilirsiniz.

Cem Radış-İHA