İSKİ, Beykoz'un yaralarını sarıyor

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağış Beykoz'da hayatı felç etmişti. Aşırı yağış nedeniyle menfezlerdeki tıkanmalardan dolayı Ali Bahadır Deresi'nde taşma meydana gelmiş ve Mahmut Şevket Paşa ile Ali Bahadır mahalleleri su altında kalmıştı. İSKİ, yaşanan selin ardından Beykozluların yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Derenin 1 kilometrelik kısmında temizlik çalışmaları yapıldı

Pazartesi başlayan çalışmaların ilk etabında, taşkın da meydana gelen bölgedeki tıkanan kanalları açan İSKİ ekipleri, Ali Bahadır Deresi'nde de temizlik çalışmaları başlattı. Bölgede 6 makine, 4 kamyon, 3 tır, 1 kombine aracı, 1 ekskavatör ve 28 personel ile çalışmalarına devam eden ekipler, şu ana kadar derenin 1 kilometrelik kısmında temizlik çalışmaları yaptı. Öte yandan taşkından zarar gören 6 evde çamur tahliyesi işlemi gerçekleştirildi.

İSKİ'nin bölgede yaptığı çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Mustafa Biçer