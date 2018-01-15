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İSKİ'den Fatih ve Zeytinburnu'nda su kesintisi uyarısı |Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den yapılan açıklamada, Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, yarın saat 12:30'a kadar Zeytinburnu'nun tamamında Fatih'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

İSKİden Fatih ve Zeytinburnunda su kesintisi uyarısı |Sular ne zaman gelecek?

15 Ocak 2018 16:36

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, 15 Ocak Pazartesi 16:30 ila 16 Ocak Salı 12:30 saatleri arasında Zeytinburnu'nun tamamında Fatih'in bazı bölgelerinde su kesintisi olacağı belirtildi.

Fatih'te su kesintisi yaşanacak bölgeler ise şu şekilde;

“Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahallelerinin tamamı ile Topkapı Mahallesi’nin alt kotları.” 

Etiketler: Fatih, İSKİ, zeytinburnu

 

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