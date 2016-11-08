Üsküdar Beylerbeyi’nde İSKİ’nin yaptığı atıksı arıtma tesisine aktarma yapacak olan şaftın çalışması sırasında yapılan kazıda, tarihi eser parçaları çıktı. Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan bu gelişme üzerine müze görevlileri aranarak durumdan haberdar edildi. Üzerindeki motifleri ile bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğu tespit edilen sütun, arkeoloji müzesinin görevlilerine teslim edildi. Görevlilerin yaptığı incelemede ise, kazının olduğu yerde bir de duvara rastlandı. Kazı sırasında zarar gören duvarın parçaları ise dikkat çekti. Bahse konu kazının yapıldığı yerde ise tarihi bir kilisenin olduğu sanılıyor.

BİN 500 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan kazı sırasında tarihi eser parçalarının çıkması çevre sakinlerinde de heyecana neden oldu. Beylerbeyi’nde esnaf olan Ahmet Katmer, “Bulduğumuz parçayı aldık yıkadık. Arkeolojiye telefon ettik, geldiler aldılar. Desenli güzel bir parçaydı. Biz de devlete telefon edince geldiler, aldılar. Arkadaşların söylediği en az bin 500 yıllık sütun başı olarak tespit ettiler. İnceleme yapı götürdüler. Şuanda kazı çalışmaları durdu ama inşaat çalışması devam ediyor” dedi.

"MAHKEMEDEN DURDURMA YAZISI BEKLİYORLAR"

Bir başka esnaf Atilla Doğan ise, “Müzeden gelen arkadaşların söylemine göre bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen mermer sütun başı çıktı. Görevliler teslim aldılar. Şuanda mahkemeden durdurma yazısı bekliyorlar. Durdurma yazısından sonra gereken kazı çalışmasını yapacaklarını söylüyorlar. Söylemlere göre burada eski bir kilise olduğu söyleniyor. Bu da aşağı yukarı Ayasofya ile eşit olduğu söyleniyor tarihi” şeklinde konuştu.

Şaft çalışmasının olduğu yerde inşaat çalışmaları sürerken, kazı çalışmalarının durduğu görüldü.