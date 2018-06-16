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İskoçya’da tarihi bina yandı

İskoçya’da Glasgow Sanat Okulu’nun da bulunduğu tarihi binada yangın çıktı.

İskoçyada tarihi bina yandı

16 Haziran 2018 12:07

İskoçya'da tarihi bir binada yangın çıktı. Glasgow Sanat Okulu’nun da bulunduğu ve mimar Charles Rennie Mackintosh imzası taşıyan bina ağır hasar gördü. 1897’de yapımına başlanan bina 1909 yılında tamamlanmıştı. Glasgow Sanat Okulu'nun giriş katında başlayan, tiyatro binası ve gece kulübüne de sıçrayan yangın, tüm binayı sardı. 120’den fazla itfaiyeci ve 20’den fazla itfaiye aracı gece boyunca devam eden yangını söndürmeye çalıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken tarihi bina büyük hasar gördü. Binanın çevresindeki yapılar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Aynı bina, 2014 yılında çıkan yangın sebebiyle de restorasyona girmişti. 

 

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