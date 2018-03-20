İşkur Aktör Arıyor | Figürana Göre 1450 Lira Maaş

Başlatılan istihdam seferberliği kapsamında geçtiğimiz yıl 1.5 milyon kişi işe yerleştirilirken İŞKUR oluşturduğu veri tabanı ile binlerce işçi ve işvereni bir araya getiriyor. Kurulan veri tabanında başvuruyla aranması pek nadir olan meslekler de yer alıyor. İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), halen 98 bin 472 eleman arıyor.

İŞKUR, inşaat işçisinden temizlik elemanına, satış danışmanından avukata kadar hemen her alanda açık iş olduğunu duyurdu.

İŞKUR AKTÖRLÜK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İŞKUR il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

İŞKUR CEP HARÇLIĞI DA VERİYOR

İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 61.65 lira veriyor. Sanayide iş öğrenme harçlığı ise 75 lira. Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim üniversite eğitimli herkes bu programlara başvurabiliyor.

Detaylı bilgi, iskur.gov.tr adresinden alınabiliyor.

AKTÖRLÜK BAŞVURUSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Aksaray'da aranan figüranlar için işkur şartları, kişilerin en az ilköğretim mezunu olması. Servis desteği ve yemek ücreti de ödeniyor. Diğer figüranlık ilanlarında AGİ dahil olmadan 1,450 lira maaş ödeneceği de not düşüldü. İstanbul ve ülke genelinde 650 figüran ihtiyacı karşılandı. Şimdilik Aksaray'dan aranan figüranlık işi için 100 kişi aranıyor. İstanbul'da da 100 aktör aranıyor. Burada da adaylardan en az ilköğretim mezunu olmaları isteniyor. İlanda verilen maaş ise AGİ dahil olmadan 1.450.91 lira.