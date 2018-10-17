İŞKUR'a gelen anneye günlük 70 TL

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Trabzon İŞKUR İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmak isteyen anneleri desteklemek için "İş'te Anne Projesi"ni başlattığını bildirdi. Bu bağlamda “İş'te Anne Projesi” ile kadınların anne olduktan sonra da iş hayatına hazırlanacağı belirtilerek, 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu bulunanlardan sosyal yardım alan kadınlar ve diğer kanallar üzerinden başvuran ve İŞKUR'un istihdam garantili mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programına katılan annelere günlük 70 TL ödenek verileceği kaydedildi.

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “İş'te Anne Projesi ile kadınlarımız hem çocuklarının hem de işlerinin başında olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen 'İş'te Anne Projesi', çalışmak isteyen anneleri işgücü piyasasına kazandıracak, İŞKUR çalışmak isteyen kadınlarımızı mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek.

Projeden yararlanan kadınlarımıza kursa veya işbaşı eğitim programına devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödeyeceğiz. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden de faydalanmaları sağlanacak. Bunun yanı sıra da annelerimizin iş hayatında daha fazla yer alması için de devletimiz bu proje içerisinde de değerlendirilebilecek bir başka projeyi de hayata geçirdi. Bu proje ile 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dâhil) çocuğu olup çocukları kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılara çocuk için kurs süresi boyunca aylık 400 TL bakım desteği sağlanacak” ifadelerine yer verildi.