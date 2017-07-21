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Isla Fenerbahçe’ye imzayı attı!

Fenerbahçe, Şilili sağ bek Mauricio Isla’yı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Isla Fenerbahçeye imzayı attı!

21 Temmuz 2017 12:03

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, sağ bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Cagliari’de top koşturan Şilili futbolcu Isla’yı renklerine bağladı. 29 yaşındaki sağ bek ile, 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Sarı-laciverlilerden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Cagliari’de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

Futbolcumuz Mauricio Isla’nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

Ayrıca Şilili futbolcu Fenerbahçe'de 2 numaralı formayı giyecek.

Etiketler: fenerbahçe, Isla


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