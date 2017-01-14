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İslahiye'de özel güvenlik bölgesi

Gaziantep'in İslahiye ilçcesindeki bazı bölgeler, özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

İslahiyede özel güvenlik bölgesi

14 Ocak 2017 16:50

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İslahiye ilçesi Suriye sınırındaki bazı bölgelerde Özel Güvenlik bölgesinin ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, bölgemizde barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için aşağıda belirtilen alan “özel güvenlik bölgesi” olarak ilan edilmiş, belirtilen tarihler arasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmeleri yasaklanmıştır. Buna göre; 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, İslahiye İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, Mağara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, Ayazdağ Tepe, Keldüz Tepe, 1839 Rakımlı Tepe, Benzerce Tepe, Havşu Tepe, Kirmen Kayası, Göbel Tepe, Kokarca Sırtları, Ufacık Mezrası” arasında kalan bölge, 20.01.2017 günü saat 00.00’dan başlayarak 03.02.2017 günü saat 23.59’a kadar (15) on beş gün süre ile ikinci defa “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir" denildi.

Açıklamada, 20 Ocak 2017 – 03 Şubat 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlere her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması hakkında kararın ise İl Jandarma Komutanlığınca verileceği belirtildi.

Etiketler: İslahiye, özel güvenik bölgesi


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