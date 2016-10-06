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’İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları’nı anlatacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi tarafından 10 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek olan “Günümüz İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları” konulu sempozyuma katılacak.

İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yollarını anlatacak

06 Ekim 2016 12:07

Kartal Belediyesi, “Günümüz İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları” başlığı altında uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Kartal Belediyesi, Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile 10-12 Ekim tarihleri arasında Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan sempozyumda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

“Günümüz İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları” sempozyumda alanında uzman, akademisyen araştırmacılar yer alacak. Katılımcılar, günümüz Müslüman dünyasındaki meselelerin ve bunlara yönelik çözüm tekliflerinin ortaya konularak bir tartışma zemini oluşturulması, ortaya çıkan meseleler karşısında Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerinin isabetliliğinin belirlenmesi, İslam dünyasındaki meselelerin tespitinin ve bunlara yönelik farkındalığın artırılması, bilim adamları arasındaki diyaloğu geliştirmek, sempozyumun güncel konular hakkındaki sonuçlarını ilgili devlet kurumları ve sivil toplum örgütleriyle paylaşmak amacıyla 3 gün boyunca muhtemel çözüm teklifleri geliştirecek. 


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