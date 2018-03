İslam dünyasının umudu Türkiye

Türkiye Gazetesi Yazarları Okuyucularıyla Buluşuyor adı altında ‘Türkiye Toplantıları’nın ilki Trabzon’da yapıldı. Türkiye Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, yazarları Rahim Er ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’nın konuşmacı olarak katıldığı toplantı Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ başta olmak üzere gündemle ilgili konulara açıklık getiren Türkiye Gazetesi yazarları, fikirlerini okuyucuları ile yüz yüze paylaşma imkânı buldu. Toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ile çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, sözlerine “Karadeniz’in bu şirin köşesinde şehzadeler şehrinde sizlerle bir araya gelmekten son derece mutlu ve bahtiyarım. Bu buluşmamızı sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek başladı. Kapan, çok kritik bir dönemden geçtiğimizi belirterek “Aslında Türk milleti ve genelde İslam âlemi 200 seneden beri çok sıkıntılı dönemlerden geçiyor. 19. asır Osmanlı Devleti’nin en uzun asrıydı. Neredeyse tamamı savaşlarla geçti. İmparatorluk yıkıldı ama imparatorluğun cenazesi yüz yıldır kaldırılamıyor. Bugün kim nereye bir adım atarsa Osmanlı ile yüz yüze geliyor. İslam âleminde büyük sıkıntı var. Oysa bildiğimiz yer altı ve yer üstü zenginlikleri aslında İslam dünyasında. Bilinen enerji kaynaklarının ispatlanmış petrol rezervlerinin yüzde 80’i islam coğrafyasında. Bilinen doğalgaz kaynaklarının yüzde 50’si yine İslam coğrafyasında. Dünya ticareti için en önemli geçiş noktaları olan 13 tane stratejik boğazdan 9 tanesi İslam ülkelerinde. Yani jeopolitik üstünlük, tabii zenginlikler hepsi İslam dünyasında ama İslam dünyasında kanayan yaralar bir türlü kapanmıyor. Maalesef Müslümanlar büyük çapta büyük sıkıntı ve eziyet içerisinde, büyük baskı altında. Mesleğimiz icabı ülkeleri geziyoruz, dünyayı dolaşıyoruz. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Kuzey Afrika’da, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye gittik. Cezayir bir nebze ama Moritanya, Senegal ve Mali maalesef Afrika’nın en fakir ülkeleri. Oradaki fakirliği, oradaki yoksulluğu orada sömürülen, ezilen insanların dramını bire bir gördük. Hepsinin Türkiye’den bir beklentisi var. Türkiye deyince hepsinin gözleri parlıyor, içleri ümit ile dolu çünkü yüzyıllarca Afrika kıtasına giden Batılı sömürgeciler onların zenginliklerini sömürdükleri gibi onların hürriyetlerini de bertaraf ettiler. Onun bir istisnası Türk milleti oldu. Türk milleti nereye giderse oralara bir şey vermek için karşılık beklemeksizin gidiyor. Onlar da bunun çok iyi farkında” şeklinde konuştu.

RAMAZAN AYVALLI: Trabzon, vatanını sevenlerin toprağı

Türkiye Gazetesi Yazarı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı konuşmasında “Peygamber Efendimizin İstanbul hakkındaki müjdesine layık olan büyük sultan Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethettiği ve bizlere hediye ettiği Trabzon’da sizlerle bir araya gelmekten çok bahtiyarlık duydum. Trabzon Yavuz Sultan Han gibi şehzadelerin diyarıdır. Burası Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu yerdir. Burası vatanını, milletini ve dinini sevenlerin yurdudur” diyerek, kendisine yöneltilen suallere cevaplar verdi.



Türkiye Gazetesinin Bölge Temsilcisi Metin Güneş, Türkiye gazetesinin kurulduğu günden bugüne yaklaşık yarım asırlık tarihinden kesitler vererek merhum Enver Ören beyefendinin 34 yıl önce sarf ettiği, ‘Bir gazetenin arkasında dev sermaye yoksa reklam verilmiyorsa kadrosu vatan toprağı kadar temiz bir avuç Anadolu çocuğundan ibaretse ve bu çocuklar parası, sıhhati, mesaisi, kalemi ve vücuduyla var olma mücadelesi veriyorsa o bir gazete değil bayraktır’ diyebilmektir” sözünü hatırlattı. Güneş, Türkiye Gazetesi’nin “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır” düsturunu ilke edinen ve bu doğrultuda iş ve aş veren bir müessese olduğunu söyledi.

TÜRKİYE GAZETESİ YAZARI RAHİM ER: Afrin’i, Fırat’ı tutamazsan başkaları gelir orayı doldurur

Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, Elazığlı olmasına rağmen zaman zaman karşılaştığı insanların kendisini sürekli Trabzonlulara benzettiğini belirterek “Hemşehrinin hası burada” diyerek toplantıya katılanları selamladı. Er, “Trabzon denilince benim aklıma şu gelir. Her yörenin kendine has hususiyetleri vardır, karakteristik tarafları vardır. Trabzon’u anlatırken, onun merkezi, şunun merkezi diye anlattılar ama bir şeyi unuttular. Trabzon insan yetiştirir. Trabzon kalbi iman ve vatan aşkı ile dolu olan insanlar yetiştirir. Trabzon bu ülkenin teminat varlıklarından biridir. Bu Trabzon öyle insanlar yetiştirmiştir ki bunlardan biri gönül sultanıdır, diğeri de cihan sultanıdır” dedi. Fatih Sultan Mehmed Han, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han’ın padişahlıkları döneminde yaptıkları önemli hizmetlerden kesitler sunan Rahim Er, 2. Viyana Kuşatması’ndan itibaren ülkenin içine düştüğü duruma vurgu yaparak, “Viyana’yı feth edemeyen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Belgrad’a çekilmiştir. Belgrad İstanbul’un tabii hududuydu. Trabzon da payitahtın tabii hududuydu. Kerkük’te tabii huduttur. Bugün bize ‘Afrin’de ne işiniz var’ diyenlere ekranlardan yazılarımızda, bu tür toplantılarda işte bunu anlatmaya çalışıyoruz; Ankara’nın müdafaası Afrin’den geçer. Afrin’i, Fırat’ın batısını ve doğusunu elinde tutamazsan tabiatta boşluğa yer yoktur. Başkaları gelir orayı doldurur ve seni taciz ederler. Bir günde istiklalinden olursun allah korusun. Allah bugün bu vatanın birliği huzuru için uğruna orada can veren aslan Mehmetlerimizden razı olsun, gazilerimizden ve o aslan doğuran analardan razı olsun. Bu aslanlar bu ülke için ve bu din için mücadele veriyorlar. Peki bu mücadele ne zaman bitecek ? Bu mücadele Sevgili Peygamberimizin Mekke Meydanı’na çıkıp ‘La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah’ demesi ile başladı, kıyamete kadar devam edecektir. Bu hilal ile haçın mücadelesidir” diye konuştu.

VALİ YAVUZ: Türkiye gazetesi bir sevda hareketidir

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, çok güzel bir etkinlikte bulunduğunu belirterek “Bu müessese kurulduğu günden beri rahmetli Enver Bey’le birlikte bu bir kadro hareketidir, Türkiye sevdası hareketidir. Daha çok Türkiye gazetesi ile tanınmıştır ama birçok sektöre öncülük etmiştir. Türkiye için Türk milleti için hareket eden gönül insanlarının oluşturduğu bir harekettir. Bu sevda ve gönül işidir. Türkiye meselesidir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu “Bir ev sahipliği yapabiliyorsak, ağırlayabiliyorsak ne mutlu bize. Şehrimize ve bölgemize çok yararlı olacağına inanıyorum” diyerek toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamını ileterek başladığı konuşmasında, “Biz buraya aslında dinlemeye geldik. Fatih’in fethettiği, Yavuz’un valilik yaptığı, Kanuni’nin doğduğu bu şehre sizlerin buraya gelerek Türkiye gazetesinin okurlarıyla buluşmak için Trabzon’u seçmenizden ötürü çok teşekkür ederim. Trabzon; vatanı, bayrağı, dini uğruna kalpleri çarpan insanların yaşadığı bir şehir. Türkiye gazetesi sadece bir gazete olarak değil İhlas Haber Ajansı ile eğitim ve sağlık kurumları ile birlikte çok güzel hizmetler yapan millî bir duruş sergileyen, Türkiye’nin birliğine beraberliğine katkıda bulunan ve insan yetiştiren bir kurum. Söz sizin” diyerek konuşmasını tamamladı.