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İslam İşbirliği Teşkilatı, FETÖ’yü terör örgütü ilan etti

İslam İşbirliği Teşkilatı, FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı, FETÖyü terör örgütü ilan etti

19 Ekim 2016 11:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 43’üncü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’da bulunuyor. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan ettiğini duyurdu. Çavuşoğlu açıklamasında, “Hassasiyetlerimizi anlayarak dayanışma gösteren ve FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan eden İslam İşbirliği Teşkilatı’na teşekkür ediyoruz. Taşkent’te 2 gün boyunca yaptığımız girişimler sonucu İİT’nin FETÖ’yü terör örgütü ilan etmesi önemli bir milat olmuştur” dedi. 

Etiketler: fetö, İslam İşbirliği Teşkilatı


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