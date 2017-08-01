İslam İşbirliği Teşkilatından İslam dünyası için birlik beraberlik mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde olağanüstü toplandı. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf El-Useymin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda İsrail’in Filistin’deki zulmüne karşı birlik beraberlik mesajı verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf El-Useymin konuşmasında, “İslam ümmeti, Allah’a şükürler olsun, hep bir arada. Ne istediklerini söylemiş bulunuyorlar. Bu ümmetin iyi de hayır da olduğunu göstermektedir. Bu gerçekten Arap ümmeti ve İslam ümmeti için büyük bir zaferdir. Bu zafer siyonizme karşı durmuş olduğumuzu gösterir. Bu gün İslam ülkeleri olarak bir arada bir duruş sergilemekteyiz. Özellikle Kudüs’te yapılmış olan ihlaller için bir duruştur bu. Namaz kılmaları karşısında duruldu. Daha önce hiç böyle bir uygulama görülmemişti. Filistin halkının desteğe ihtiyacı var. Politik destek, ekonomik destek, maddi destek, her anlamda destek, sadece hükümetler seviyesinde değil. STK’lar seviyesinde aynı zamanda toplumsal olarak destek vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İsrail bu yenilgiyi kabul etmeyecektir”

Teşkilat üyesi ülkelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Filistin Dışişleri Bakanı Rayid Al-Maliki, “Bu, gerçek bir işbirliği, uzun süredir bundan bahsediyorduk. Bunun devam etmesi gerekiyor. Bunun üzerinde daha fazla ilerlememiz gerekiyor. İsrail bu yenilgiyi kabul etmeyecektir muhtemelen. Her zaman Aksa’nın bu durumunun devam etmesi için çalışıyor. Egemenliğinin elinden gitmemesi için çalışmalarına devam etmekte ve bu nedenle bu büyük iş birliğiyle beraber Aksa’nın idaresi bizim elimizde. Egemenliği bizim elimizde. Bu iş birliğinin devam edeceğini göstermemiz lazım. Daha köklü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bu çatışmada biz kazandık ama bu çatışmalar devam ediyor. Çünkü işgal devam etmekte ve bu terörizm devam etmekte. Bu nedenle bizim her zaman desteğinize ihtiyacımız var” dedi.

Caner Sönmez

