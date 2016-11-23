Orta Asya’dan haberler yayınlayan bir web sitesi, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’nın zehirlenerek öldürüldüğü iddia etti. Site, Özbek Ulusal Güvenlik Servisi görevlisine dayandırarak verdiği haberinde, İslam Kerimov’un 44 yaşındaki kızı Gülnara Kerimova’nın 5 Kasım’da Taşkent’te zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdü.

Gülnara Kerimova’nın aynı gece Taşkent’te defnedildiğini ve mezarının da yerle bir edildiğini bildiren kaynak, bizzat cenaze törenine de katıldığını aktardı.

Öte yandan Rus haber ajansına konuşan başka bir kaynak ise Gülnara Kerimova’nın öldürüldüğüne dair iddiaları yalanladı.