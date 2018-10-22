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İslam ve göç karşıtı PEGIDA'nın eylemine izin çıkmadı

İslam ve göç karşıtı PEGIDA'nın eylemine izin çıkmadı
İslam ve göç karşıtı PEGIDA'nın eylemine izin çıkmadı

İslam ve göç karşıtı PEGIDA kuruluşunun Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami önünde yapmayı planladığı gösteriye belediyeden izin çıkmadı.

Hollanda'da "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler (PEGIDA)" kuruluşunun yaklaşık 2 hafta önce Ulu Cami önünde düzenlediği protestoda çatışma çıkması nedeniyle yarın planlanan gösteriye Utrecht Belediyesinden izin çıkmadı. Utrecht Belediye Başkanı Kees Diepeveen, PEGIDA'nın İslam karşıtı eylem için resmi müracaatta bulunduğunu belirterek, “Ulu Cami önünde protestoya izin verilmedi. Bunun yerine onlara Nieuekade'de protesto eyleminde bulunabilecekleri alan önerdim” dedi.

5 EKİM'DEKİ GÖSTERİDE ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

PEGIDA'nın 5 Ekim'de düzenlediği gösteride İslam'a yönelik provokasyon yapılmıştı. Grubun açıklamalarına bazı semt sakinlerinin tepki göstermesi sonrası arbede çıkmış, caminin etrafında bulunan HDV Ulu Cami Vakfı yetkilileri, cami vakfının yöneticileri ve bir grup gönüllü Müslüman gösteriye tepkide bulunanları yatıştırmak için çaba göstermişti.

Halil Uygun 

 

 

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