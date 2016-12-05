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İslampol FETÖ'ye nefes aldırmayacak

Türkiye’ye 15 Temmuz sonrası somut destek veren ülkeler şimdi de FETÖ’cülerin yakalanması için kolları sıvadı. İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) terör örgütlerine yönelik ortak hareket için Interpol benzeri bir yapı kuracak.

İslampol FETÖye nefes aldırmayacak

05 Aralık 2016 08:13

FETÖ’yü terör örgütü ilan ederek Türkiye’ye somut destek veren İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler şimdi de FETÖ’cülerin yakalanması için somut adım atma kararı aldı. İİT polis teşkilatları İstanbul merkezli bir İİT Polis İş Birliği ve Koordinasyon Merkezi kuruyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Batı hem darbe girişimine karşı Türkiye’ye güçlü bir destek vermekten geri durmuştu. Hatta darbe girişimini uzun süre sonunda kınayan ülkeler olmuştu. Bu ülkeler sonrasında da, Türkiye’den kaçan darbecilere kucak açmıştı. Buna karşılık İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler FETÖ’yü terör örgütü listesine almıştı. İslam Dünyası ülkeleri bir ileri daha adım atarak FETÖ’cülere karşı somut bir projeyi hayata geçiriyor. Bu adımla birlikte FETÖ İslam ülkelerinde nefes bile alamayacak.

ERDOĞAN TALEP ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan ayında İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde gündeme getirdiği somut iş birliği talebi meyvelerini vermeye başladı. İslam Ülkeleri Polis Teşkilatları, 1923’te kurulan ve merkezi Fransa’da bulunan Interpol benzeri bir teşkilat kurmak üzere önemli adım attı. Merkezi İstanbul’da olacak teşkilat İİT üyesi ülkeler teröre ve diğer suçlara karşı iş birliğini güçlendirecek ve kurumsallaştıracak bir yapı kuracak. Söz konusu teşkilat sayesinde İslam ülkeleri terör örgütünün finans ve insan kaynaklarını kurutarak başarılı bir mücadeleye imza atmış olacak. İslam ülkeleri bu adımla birlikte İslamafobiye yol açan DAEŞ, Boko Haram gibi terör örgütlerine karşı da mücadele de somut adım atmış olacak. Bu koordinasyon merkezi FETÖ ile mücadele de stratejik bir hamle olacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’den kaçan FETÖ’cülerin yakalanıp Türkiye’ye iadesinde bu koordinasyon merkezinin rol oynaması bekleniyor. İİT Taşkent’te yapılan İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda FETÖ’yü bir terör örgütü olarak tanımıştı.

Buket Güven  - Türkiye gazetesi

Etiketler: fetö, islam iş birliği teşkilatı


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