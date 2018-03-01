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İşlediği cinayet sonrası gülen zanlı duruşmasında 'pişmanım' dedi

Eskişehir’de trafik kazasının ardından çıkan kavga sonucu bir kişiyi ruhsatlı silahı ile öldüren ve sağlık kontrolüne geldiğinde polis emniyet aracından gülerek inen katil zanlısı Halit K., ilk duruşmasında pişman olduğunu söyledi.

İşlediği cinayet sonrası gülen zanlı duruşmasında pişmanım dedi

01 Mart 2018 16:27

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Halit K,, maktül Mehmet Yılmaz’ın eşi ve çocukları ile avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık Halit K. yaptığı savunmasında, “Kaza sonrasında 3 kişi araçtan indi. Bana vurdular. Ben de geri çekilip korktum, silahımı çektim ve korkutmak amacıyla havaya ateş ederken ne olduğunu bilemedim. Evime uğradım. Oradan da jandarma karakoluna teslim oldum. Silahım ruhsatlıdır. Şahsın öldüğünü orada öğrendim. Çok pişmanım” dedi.
Mahkemeye katılan maktülün karısı Aynur Yılmaz, “Ben 4 çocuğum ile ortada kaldım. Şimdi ben ne yapacağım? Lütfen bana bunun cevabını versin” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti sanığın mevcut haline devam kararı verirken, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Mart tarihine erteledi.

Olay

Olay, 24 Aralık 2017 tarihinde Orta Mahalle’de gerçekleşti. Eski Emirler Mahalle Muhtarı Halit K’nin kullandığı otomobil ile Mehmet Yılmaz’ın (42) kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında araçtan inen Mehmet Yılmaz ve çocukları ile Halit K. arasında tartışma başladı. Arada çıkan arbedenin ardından Halit K. yanında bulunan ruhsatlı tabancası ile ateş açtı. Açılan ateşte kafasına kurşun isabet eden Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Halit K. yakında bulunan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Diğer yandan cinayet zanlısı Halit K.’nın sağlık kontrolü için hastaneye geldiği esnada gülerek araçtan çıkması dikkatlerden kaçmadı. 

Burak Tekin
 

Etiketler: cinayet, eskişehir

 

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