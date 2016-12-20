Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İşlemleri tamamlanan 180 kişiden, ByLock kullandığı belirlenen 23 kişi tutuklandı

İşlemleri tamamlanan 180 kişiden, ByLock kullandığı belirlenen 23 kişi tutuklandı

15 Temmuz tarihinde bir grup asker tarafından Türkiye’de yapılmak istenen darbe girişiminin ardından Kocaeli’nin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren FETÖ/PDY’ye ait özel okul, yurt, özel etüt merkezi ve dershanelerde görevli müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, hizmetli ve güvenlik görevlilerinden oluşan toplam 444 kişinin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube’de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan 180 kişiden, ByLock kullandığı belirlenen 23 kişi tutuklandı

20 Aralık 2016 16:49

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu zaman kadar Gebze Kaçakçılıkla Mücadele Şube Amirliği tarafından 149 kişinin, Gebze Terörle Mücadele Şube Amirliği tarafından ise 31 kişi olmak üzere toplamda 180 kişinin ifadesinin alındığı, bunlardan müdür ve müdür yardımcıları olan idarecilerden ByLock kullandığı belirlenen 23’ünün tutuklandığı öğrenildi. 264 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Yapılan ifadeler sonucunda ByLock programı kullanmayanların, Bank Asya hesaplarında yüklü miktarda para hareketi olmayanların ve imamlık misyonu üstlendiğine dair herhangi bir iddia ve delil bulunmayanların ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.
 

Etiketler: 15 temmuz, FETÖ/PDY


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç