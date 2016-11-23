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İşletme sahibinden Aleyna Tilki’ye destek

Diyarbakır’da konser verdiği mekana el yapımı patlayıcı atılan Aleyna Tilki’ye konser verdiği işletmenin sahibinden destek geldi. İşletme sahibi, Aleyna Tilki’nin birçok sanatçıdan daha cesur olduğunu söyleyerek, "10’un üzerinde sanatçı ile görüştük kimse gelmeye yanaşmadı" dedi.

İşletme sahibinden Aleyna Tilkiye destek

23 Kasım 2016 14:28

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda mağdur olan vatandaşlar için düzenlenen ve sanatçı Aleyna Tilki’nin verdiği konsere EYP atılmış ve 6 kişi de yaralanmıştı. Özellikle sosyal medyada eleştirilerin haline gelen Aleyna Tilki ile ilgili olarak konserin verildiği işletmenin sahibi Özkan Yıldırım sahip çıktı.

“ALEYNA TİLKİ, KİMSENİN YAPMADIĞINI YAPTI"

Konsere gelmeleri için bazı sanatçılarla görüştüklerini belirten Yıldırım, terör bölgesi olması nedeniyle sanatçıların Diyarbakır’a gelmek istemediklerini söyledi. Yıldırım, 10’un üzerinde sanatçı ile görüştüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

“Kimse gelmeye yanaşmadı. Aleyna Tilki ile görüştük. Kendisi kabul etti. Gelirin mağdurlara gideceğini öğrenince kendisi de ortak olmak istedi. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Kimsenin yapamadığını kendisi yaptı. 16 yaşında olabilir ama ruhu 30 yaşında bir insan. Üzücü bir olay yaşadık burada. Yine de çok şükür bir can kaybımız olmadı. Keşke olmasaydı. Bizim istediğimiz kardeşlik, huzurdur. Bu tür şeyler Türkiye’nin hiçbir yerinde olmasın. Sadece bizim memleket değil, hiçbir yerde olmasın. İnsanlar niye ölsün?”.

“KORKMAKLA BİR ŞEY OLMUYOR"

Bu tür etkinliklere yine devam edeceklerini ve korkmakla bir şey olmadığını kaydeden Yıldırım, sanatçılara da seslenerek, “Korkmayın. İnsanın kaderinde ne varsa odur. Gelin görün. Şehrimiz güzeldir. 3-5 kişi bozmaya çalışabilir ama bizim memleketimiz insanlarımız güzeldir. Biz yine devam edeceğiz. Korkmakla bir şey olmuyor. Biz yine böyle etkinliklere devam edeceğiz inşallah. Diyarbakır için, huzur için, kardeşlik için” dedi.

“ALEYNA ÇOĞU SANATÇIDAN DAHA CESUR DAHA KALİTELİ"

Aleyna Tilki ile ilgili özellikle sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara da dikkat çeken Yıldırım, “Ona yapılan yorumlar çok gereksiz ve kendini bilmez insanlar tarafından yapılıyor. Çünkü bir insan eğer ayaklarının üzerinde durabiliyorsa ne mutlu ona. 16 yaşında olabilir ama başarılı bir insan. Destek olacaklarına onu kötülüyorlar. Özellikle sanatçıların ona sahip çıkması gerekirken her yerden yolunu kapatıyorlar. Hayranlık bakımından insanların bakış açısı farklı olur ama bana göre vicdanı ve ruhu çoğu sanatçıdan daha iyi, daha kaliteli ve cesur” diye konuştu.


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