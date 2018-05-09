İşletmelere ve yeni girişimlere; ’Ücretsiz Mağaza’ çözümü

Bursabuluyor.com Yönetim Kurulu Başkanı Ruhullah Meriç, sıfır ve 2’nci el ürün pazarının hareketlenmesi, ekonominin değer kazanması için, vatandaşlara, küçük ve orta ölçekli şirketlere ekonomik çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

’Ücretsiz Mağaza’

Meriç, son dönemde Türkiye’de yaşanılan ekonomik daralmanın piyasaları ve reel ticaretin yanısıra e-ticareti de olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Meriç, “Ülke ekonomimizin zor dönemlerden geçtiği şu günlerde esnafımız mali olarak yıpranıyor, bu durum bizlere de bir vazife yükledi, bizler ekip olarak ticaret durmamalı, alım - satım yavaşlamamalı dedik, bu konuda birşeyler yapmamız gerektiğine karar verdik.

Ramazan ayının son günü yani 14 Haziran Perşembe gününe kadar, ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler ya da yeni bir girişime başlayacak tüm vatandaşlarımıza 1 yıl boyunca ücretsiz kullanacakları Kurumsal Mazağa üyeliğini hediye edeceğiz, bu üyelik ile kurumsal işletmeler bursabuluyor.com’un kapsadığı binlerce kategoride ürünlerini internette satışa çıkarabilecek, 1 yıl boyunca ücretsiz yayınlayarak yeni müşteriler bulacaktır” diye konuştu.

“Paramızın değerine vurulan darbeyi, pazarımıza vurdurmayalım” diyen Meriç, şunları kaydetti: “Unutmayalım tarihimize bakarsak ülke ekonomisi karşılaştığı her zor dönemi, birlik beraberlik bilinci içerisinde aşmıştır, yani birlik ve beraberlik ülkemize her zaman kazandırmıştır, kazandıracaktırda. Bu kararımızın önce ülkemize, sonra vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz”.