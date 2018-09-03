İsmail Akçay koşusuna doğru

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Altı Eylül Belediyesi’nin efsane atlet İsmail Akçay adına düzenlediği geleneksel 'İsmail Akçay 10. Yol Koşusu' 9 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyonun basın toplantısı yarın saat 11.00’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin Ataköy’de bulunan Olimpiyatevi’nde gerçekleşecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve 1968 Meksika Olimpiyatları dördüncü efsane atleti İsmail Akçay’ın katılacağı basın toplantısında 'İsmail Akçay Yol Koşusu' ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecek.

