Diğer
Kategoriler

İsmail Akçay koşusuna doğru

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Altı Eylül Belediyesi’nin, İsmail Akçay adına düzenlediği 'İsmail Akçay 10. Yol Koşusu' 9 Eylül Pazar günü koşulacak. Organizasyonun basın toplantısı ise yarın gerçekleşecek.

İsmail Akçay koşusuna doğru

03 Eylül 2018 11:37

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Altı Eylül Belediyesi’nin efsane atlet İsmail Akçay adına düzenlediği geleneksel 'İsmail Akçay 10. Yol Koşusu' 9 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyonun basın toplantısı yarın saat 11.00’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin Ataköy’de bulunan Olimpiyatevi’nde gerçekleşecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve 1968 Meksika Olimpiyatları dördüncü efsane atleti İsmail Akçay’ın katılacağı basın toplantısında 'İsmail Akçay Yol Koşusu' ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecek.
 

Etiketler: Fatih Çintimar, hasan avcı, İsmail Akçay Yol Koşusu, spor, Türkiye Atletizm Federesyonu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç