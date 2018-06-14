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İsmail Demir: Kandil’i kara füzeleri ile vurabiliriz

“Kandil’de tamamen “yerli ve millî” ürünler kullanılıyor. F-35’lerin teslimatıyla ilgili hiçbir problem yok. En büyük alternatifimiz kendi savaş uçağımız.”

İsmail Demir: Kandili kara füzeleri ile vurabiliriz

14 Haziran 2018 06:33

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Kandil’de terör yuvalarına düzenlenen hava harekâtlarında tamamen yerli mühimmatların kullanıldığını söyledi. TGRT Haber’de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sunduğu ‘Gündem Özel’ programına konuk olan Demir, yeni millî füzelerin de Kandil’de kullanılmaya hazır olduğunu açıkladı. Savunma sanayii projeleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Demir, F-35 savaş uçaklarının ABD’den teslimatında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı. Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına karşı alternatiflerinin de bulunduğuna dikkat çeken Demir, özetle şunları söyledi:

F-35 KONUSUNDA SIKINTI YOK
F-35 savaş uçağının birincisini bu ay, ikincisini de bir ay sonra alacağız. İlk altı uçak için her ülkeye uygulanan eğitim süreci ABD’de olacak. Şirketlerimiz uçağın çeşitli bölümlerini tedarik ediyorlar. Bununla beraber şu ana kadar yaklaşık 700 milyon dolar bir ihracat fırsatı da oluştu. Süreç devam ederse 7 milyarı aşan bir ihracat öngörüyoruz.

KARA SİSTEMLERİ ÖNEMLİ
Kandil’de kara sistemlerinin kullanımını önemsiyoruz çünkü TSK’nın elinde opsiyonların çeşitli olması gerekiyor. Operasyonun karşınıza ne çıkaracağı elinizdeki seçeneklerin az olması ile çok olması arasında çok büyük bir fark var. İHA’larda kullandığımız sistem aslında İHA’lar için geliştirilen bir sistem değildi. MAM-L’ler. Tank savar sisteme adapte edildi, oraya takıldı ve yeni bir silah oldu. Ciritler bu sefer oraya adapte edildi. Hangi silahın hangi ortamda ne tür bir değişiklikle kullanılacağı da bizim denedikçe, gördüğümüz ilginç bir alan.

İHA kameralarında ASELSAN devrede
İnsansız Hava Araçlarında (İHA) Türkiye’nin önemli mesafe aldığının altını çizen İsmail Demir “Akıncı İHA gelecek ama orada durmayacağız. Bu bir savaşan jet uçağına kadar gidecek bir yol haritası. Şu anda hedef konulduğunda yapamayacağımız İHA yok” dedi. İHA VE SİHA’lardaki kameraların çoğunun yut dışından geldiğine de değinen Demir “Engel çıkma durumu vardı. Biz de kamerayı yaptık, engel kalktı. Şu anda ASELSAN kameraları devrede” dedi.

TFX UÇAĞIMIZ HAVA KUVVETLERİ İÇİN YETKİN
F-35’lerde olumsuz bir durum karşında alternatiflerin her zaman olabileceğine dikkati çeken İsmail Demir “Bizim alternatifimiz kendi uçağımız. Kendi uçağımıza bütün gücümüzle yükleneceğiz. Daha hızlı yapmaya çalışacağız. Hamaset için söylemiyorum; bu ülkede her şey yapılır. TFX, yeni teknolojilerle donatılmış 5’inci nesil bir uçağımız. Hava kuvvetlerimizin ön gördüğü gerekli yetkin bir uçak” dedi. Bora füzelerinin durumuna ilişkin de bilgi veren Demir “O konuda bir uluslararası düzenleme var. O düzenlemeye sadık kalarak bir çalışma yapıyoruz. O konudaki hedeflerimizi yine o çerçevede tutmakta fayda var. Biz bir test yaptığımızda uluslararası camiada belli kanalları mevcut. Türkiye’nin hedefleri her zaman için en iyisini yapmak” diye konuştu. Demir, ABD ile Patriot görüşmelerinde sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Gazetesi

 

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