Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker’in yargılanmasına başlandı

İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker’in yargılanmasına başlandı

FETÖ’nün futbol ayağına ilişkin haklarında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker’in yargılanmasına başlandı.

İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütünekerin yargılanmasına başlandı

14 Şubat 2017 15:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün futbol ayağına yönelik 3 eski futbolcu hakkında açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk oturumuna tutuklu sanık İsmail Demiriz cezaevinden getirilirken, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık Uğur Tütüneker duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Arif Erdem ise duruşmaya katılmadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, spor anlamında futbolun en popüler spor dalı olması, asıl amacının dışında farklı baskı aracı olarak kullanılmaya elverişli olması nedeniyle bu alanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından özellikle seçildiği belirtiliyor. Örgütün asıl amacının yıllık bütçeleri milyon dolarları bulan, çok sayıda insanla taraftarlık bağı bulunan büyük kulüpleri ele geçirmek olduğuna değinilen iddianamede, 3 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6’şar aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

Başak Akbulut 

Etiketler: arif erdem, fetö, futbolcu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!