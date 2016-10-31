TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederken, 9. hafta mücadelesinde dün karşılaştığı Eskişehirspor'a da 4-1 mağlup oldu. Alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör İsmail Ertekin, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Ertekin, "Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel'e, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya, Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş'a, Bandırmaspor yönetimine, Bandırmaspor taraftarına ve Bandırma basınına sonsuz teşekkür ediyorum. Bandırmaspor'da 9 aydan beri görev yapıyorum. Görev yaptığımız süre boyunca bize herkes destek oldu. Bu destekle geçen yıl büyük bir başarı elde ettik ama şu anda ne yazık ki başarısız bir tablo var. Her başarısız tabloda mutlaka öyle ya da böyle başarısızlığı kabul edip ona göre hareket etmek lazım" dedi.

"Takımın bana olan inancını kaybettiğini düşünüyorum"

İstifa sebebini de açıklayan Ertekin, "Şu andaki takımımızın bana olan inancını kaybettiğini düşünüyorum. Son üç maçta inanılmaz derecede mücadele gücümüz düştü ve son maçta tarafımız da istifamı istediği için eğer bir takımda oyuncular teknik adama güvenmiyorsa ve taraftar da güvenmiyorsa teknik adamın yapacağı tek bir şey vardır; istifa etmek. Ben de bu talebimi başkana ve yöneticilere ilettim. Bandırmaspor'un selameti için önümüzdeki dönemde bunu uygun gördüğümü ilettim. Teşekkür ediyorum hepsine. Bana bu konuda fikirlerime saygı duydular" diye konuştu.

"Bandırmaspor'un menfaatleri ön planda"

Bu kararı alırken çok düşündüğünü söyleyen deneyimli teknik adam, "Bu kararın sonunda amacım Bandırmaspor'a faydalı olabilmekti. Çünkü bu tablo ile önümüzdeki Giresun maçına gidersek yine puan kayıplarına sebebiyet veririm diye düşündüm. Bandırmaspor'a asla ve asla zarar verme gibi bir düşüncem olamaz. Çünkü her iki şampiyonluklarında da ben vardım başında bu takımın. İnanılmaz tablolar yaşadım ben burada. Onun için de bu tabloların bozulmasını, kötü gidişi durduramadığımıza göre yeni arkadaşların gelmesini, yeni bir heyecanın oluşması açısından böyle bir karara vardım ama diyeceksiniz ki '3 gün evvel gitmem diyordunuz'. Bandırmaspor'un menfaatleri ön planda. Sağlıklı düşünmemiz lazım. Ben çok sağlıklı düşündüğümü zannediyorum ve hem yönetim adına ve hem futbolcu ve hem de taraftar adına bu olguda inanılmaz derecede kötü bir tabloyu Giresun maçıyla birlikte çevirebiliriz diye düşünüyorum Bandırmaspor adına. İnşallah benim bu arzuladığım gibi olur. İnşallah bu yıl bu takım bu ligde doğru yerde bitirecektir. Buna inancım sonsuz. Ben de senenin sonunda dışarıdan da olsa mutlu olacağımı düşünüyorum" dedi.

Türker Yeşil