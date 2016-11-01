TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederken, 9. hafta mücadelesinde karşılaştığı Eskişehirspor'a da 4-1 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör İsmail Ertekin, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı.

Bandırmaspor taraftarları ile vedalaşma esnasında açıklama yapan İsmail Ertekin, "Bizim gitmemiz önemli değil futbolda var bunlar. Bu takımın ligde tutulması için birlik, beraberlik ve bütünlük gerekiyor. Sizlerden bir tek ricam var Bandırmaspor'dan desteğinizi esirgemeyin. Bu takım neden öz güveninin yitirdi bir anda bir şok geçirdi. Öz güvenini kazanması için Bandırmaspor'un sizlere ihtiyacı var. Beğenseniz de beğenmeseniz de sizler burada yaşıyorsunuz. Sizler bu takıma aşıksınız o zaman desteğinizi verin. Devre arasına kadar 7 tane maç var. Bu maçları en iyi bir şekilde bitirmeli bu takım. En iyi şekilde bitirmek için sizlerin büyük desteğine ihtiyaçları var. Yarın kalkıp maçın başında istifa diye bağırırsanız bu takım kaybeder. Kaybetmemesi için elinizden geleni yapın" dedi.

Taraftar ile vedalaştıktan sonra Bandırmaspor taraftarı hizmetlerinden dolayı İsmail Ertekin'e plaket verdi.

Türker Yeşil