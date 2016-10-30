PTT 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, Bandırmaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertekin, oyun başında yaptıkları acemice hataların kendilerine pahalıya patladığını söyledi. Takımda genel olarak gol yedikten sonra moral çöküntüsü yaşandığı belirten Ertekin, “Basit hatalar sonucunda penaltı ve akabinde ikinci gol oldu. Böyle olunca ilk 45 dakikada direnç gösteremedik, moral ve motivasyonumuz çok düştü. İkinci yarıda toparlanmak istedik ama başarılı olamadık diye düşünüyorum ve böyle bir sonuç çıktı. Skordan dolayı üzgünüz” dedi.

Abdullah Sarıca - Nurullah Geylani

ANKARA