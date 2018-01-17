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İsmail Haktan, Denizlispor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, geçen yıl gönderdiği İsmail Haktan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İsmail Haktan, Denizlisporda

17 Ocak 2018 18:51

Transfer yasağı kalkan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen yeşil-siyahlı kulüp, transfer çalışmalarına devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, geçen sezon Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yaşadığı problemler nedeniyle takımdan gönderilen İsmail Haktan ile yeniden masaya oturdu. Manisaspor ile ilişiğini kestikten sonra Denizlispor yönetimi, gelmesi için teklif götürdü. Teklifin detaylarının üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra Haktan, bugün kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Medeni Topaloğlu

 

 

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