TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 36. İcra Toplantısına katıldı. TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Kahraman, Parlamento Başkanlarının, ülkelerinin dayanışmalarını teşhir etmeleri için vesile olacağını belirterek, "İslam ülkeleri arasına yapıcı diyalog, işbirliği ve dayanışmanın İslam dünyasının barış, güvenlik, istikrar, kalkınma ve refahının ön koşul olduğunu inanıyorum. İSİPAB'ın ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha ileri götürülmesinde İslam İşbirliği Teşkilatı ile bilimle önemli görevler ifa edebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Kahraman şunları söyledi:

"Gizli ve sinsi yöntemlerle çalışan bir çete. Ülkemizin aynı zamanda birden çok tehdit yaşaması nedeniyle 15 Temmuz'da karşılaştığımız tehdit ve tehlikenin ülkemizin dışında çok iyi anlaşılamadığını ya da tayin edilemediğini biliyorum. İSEDAK ve Ankara'yı ziyaretinizin sizlere halkımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin maruz kaldığı insanlık dışı saldırının izlerini yerinde görme imkanı verecek olması önemlidir. 15 Temmuz darbe girişimi mukaddes dinimizi istismar eden çalışma yöntemleri ile dinimizle hiçbir ilişkisi olmayan Fetullah Gülen terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve ailesinin doğrudan hedef alarak, anayasal düzenimize, Meclis'imize, hükümetimize, kurumlarımıza ve halkımıza kaşı gerçekleşirilen cani saldırıda çok vatandaşımız şehit düşmüştür. Ülkemizde büyük acılara sebep olan darbe girişimini kınayarak bizlerle dayanışma içine giren dostlarımıza müteşekkiriz."

Irak heyeti, Kahraman konuşurken salonda bulunmadı.

Ahmet Umur Öztürk



