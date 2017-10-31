İsmail Kahraman: 'Endişe etmeye gerek yok'

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga üyelerin sorularına cevap verdi. Kahraman, caminin yıkılması iddialarına ilişkin olarak, "Eğer cami ihtiyaca cevap vermiyorsa, bulunduğu arsa lüzumuysa taşınır. Endişe etmeye gerek yok. Cami yıkmayız, cami yaparız. Minaresiz cami yok. Cami hepimizindir. Camiler tapumuzdur. Bu camiden bahsederken, mescit hakkında yorum yapılmadı. Turgut beyin hatırasıdır" dedi.

Meclis'in itibarının düştüğüne ilişkin iddialara Kahraman, "Toplumun en seçkin insanları bu Meclis'te. Albümde dökümü var. Çok güzel toplum var. 238 akademisyen 507 yükseköğrenim görmüş vekil var. Her meslekten insanlar var" derken, yeni binaya ilişkin de, "Eski yıkılan a ve b bloğun kat yüksekliği 2.75 havalandırma yok, beton yığını. Saldırı sonrası teknik ekip geldi, 'yıkılmalı' dedi. Bir katkı kaldırarak oraya inşallah güzel bir bina yapacağız. Eski milletvekilleri içim lokal ve restaurant çok güzel bir kütüphane yapacağız" diye konuştu.

Kahraman, Meclis Başkanlığı'na adaylığı konusunda, "Sizin merakınızı 12'sinde gidereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin bilgi vererek, "6 kez Amerika Birleşik Devletleri, 17 kez Avrupa Birliği ülkelerine ziyaret gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Geçici personel giderlerine ilişkin Kasırga, "Harcamalar personel giderleri arasında 1.65 ihtiva ediyor" derken, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına ilişkin olarak da, "Külliye'de 36 başdanışman, çok sayıda hizmet eden arkadaşlarımız var. 6 bin 400 ek göstergeye tabiler. Uçak gideri öderiz ama harcırah ödemeyiz. Cumhurbaşkanlığı personeli harcırah almaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin maliyetiyle ilgili Kasırga, "Başbakanlık tarafından yapıldı. Maliye Bakanı geçen sene bir miyar 370 milyon olarak açıklamıştı. Binanın yapım maliyeti Başbakanlık bütçesinden karşılandı. Tanesi bin 500 dolar diye söylenen 70-80 liralık bardaklar, 5 bin 400 liralık masalar aldık" ifadelerini kullandı.

Marmaris'te yapılan Devlet konukevi eve ilişkin bilgi veren Kasırga, "Özal zamanında açılma konukevi vardır. Günün koşullarına göre devletin üst düzey kıllarına uygun yapıyoruz. Burası için altyapı, dere ıslahı, sondaj için, çevre binalar için 12 milyon 125 bin TL harcadık" şeklinde konuştu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Nuriye Özmen ve Semih Özakça'nın durumuyla ilgili olarak, aileleri veya avukatlarının dilekçe vermeleri halinde inceleme yapılabileceğini belirtti.

Ahmet Umur Öztürk

