İsmail Kahraman yeniden TBMM Başkanı seçildi! |İsmail Kahraman kimdir?

Meclis Başkanı İsmail Kahraman kimdir? aslen nerelidir? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, İsmail Kahraman kaç yaşında eşi çocukları kim?

İsmail Kahraman yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur sonuçları belli oldu.

İsmail Kahraman, 20 Kasım 2017 tarihinde yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulunda TBMM Başkanlığı seçimleri yapıldı. Üçüncü turda HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 36, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 127, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 4 oy aldı. İsmail Kahraman, yeniden Meclis Başkanı seçildi. Seçimleri TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ailesi de izledi.

İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR?

7 Aralık 1940 tarihinde doğan İsmail Kahraman, doğma büyüme Rizelidir. Türk hukukçu, 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı ve siyasetçidir.

Eğitim hayatını Karabük'teki ilk ve ortaokulda, sonrasında Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Üniversite mezuniyetinin ardından İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti'nde başkanlık ve yüksek öğrenim öğrencilerini temsil eden Milli Türk Talebe Birliği'nin Genel Başkanlığını yaptı.

Siyasi yaşamına ilk kez 24 Aralık 1995'te yapılan Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nden meclise girmeyi başardı. Sonrasında 28 Haziran 1996'da dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından Kültür Bakanı görevine atandı.

Ancak 28 Şubat post-modern darbesine denk gelen hükümetin 18 Haziran 1997'de istifa etmesiyle bakanlık görevi de sona ermiş oldu. 18 Nisan 1999'daki genel seçimlerden önce Refah Partisi'nin kapatılmasıyla seçime Fazilet Partisi'nden aday oldu ve 21. Dönem milletvekili olarak yeniden mecliste yerini aldı.

3 Kasım 2002 seçimlerinde adaylıkta bulunmadı ve bir süre boyunca siyasete ara verdi. 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde AK Parti'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi ve bir kez daha mecliste yer aldı.

22 Kasım 2015'te yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanlığı seçiminde 316 oy alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Başkanı olarak göreve başladı.