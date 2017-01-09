TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın tedavisinin devam ettiği Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, “TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan asılsız haberler nedeniyle yeniden açıklama yapma gereği duyulmuştur. TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın geçirmiş olduğu ameliyatı ile ilgili sağlık durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edilmiş olup, yakından izlem amacıyla tedavisine Yoğun Bakım Ünitesinde devam edilmektedir” denildi.

Goncagül Özcan