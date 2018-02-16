İsmail Kartal: 'Enerjimizi kontrol altında tutamadık ve sonuç olarak mağlup olduk'

Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ankaragücü mücadeleden 4-2 mağlup ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, “İlk yarı ortada kontrollü denk bir maç. İkinci yarı oyunun kontrolünü ele aldık. İyi pozisyonlar bulduk. Bizim net pozisyonlarımız vardı. Ancak Rizespor kadro derinliği iyi olan bir takım. Biz de elimizdeki en iyi kadroyla çıktık. Çok gol kaçırdık. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Enerjimizi kontrol altında tutamadık ve sonuç olarak mağlup olduk. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Maçı mağlup olmadan bitirmeyi düşünüyorduk. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok hata yaptık bulduğumuz pozisyonları gol yapsak maç bizim lehimize bitebilirdi. Dönen toplar bize gol oldu. Çok fazla öne gidiyoruz. Coşkulu oynuyoruz ama enerjiyi bitiriyoruz. Sabırlı oyunumuzu 90 dakikaya yaymamız lazım. Biz hedef takım olduk. Bizim taraftar bizim takımı ne kadar motive ediyorsa, rakip takımda o kadar motive oluyor. Bu hataları bir daha yapmamak için çok çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Cem Geçim

