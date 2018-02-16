Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • İsmail Kartal: 'Enerjimizi kontrol altında tutamadık ve sonuç olarak mağlup olduk'

İsmail Kartal: 'Enerjimizi kontrol altında tutamadık ve sonuç olarak mağlup olduk'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, böyle bir mağlubiyet beklemediklerini belirterek, “Enerjimizi kontrol altında tutamadık ve sonuç olarak mağlup olduk” dedi.

İsmail Kartal: Enerjimizi kontrol altında tutamadık ve sonuç olarak mağlup olduk

16 Şubat 2018 20:39

Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ankaragücü mücadeleden 4-2 mağlup ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, “İlk yarı ortada kontrollü denk bir maç. İkinci yarı oyunun kontrolünü ele aldık. İyi pozisyonlar bulduk. Bizim net pozisyonlarımız vardı. Ancak Rizespor kadro derinliği iyi olan bir takım. Biz de elimizdeki en iyi kadroyla çıktık. Çok gol kaçırdık. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Enerjimizi kontrol altında tutamadık ve sonuç olarak mağlup olduk. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Maçı mağlup olmadan bitirmeyi düşünüyorduk. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok hata yaptık bulduğumuz pozisyonları gol yapsak maç bizim lehimize bitebilirdi. Dönen toplar bize gol oldu. Çok fazla öne gidiyoruz. Coşkulu oynuyoruz ama enerjiyi bitiriyoruz. Sabırlı oyunumuzu 90 dakikaya yaymamız lazım. Biz hedef takım olduk. Bizim taraftar bizim takımı ne kadar motive ediyorsa, rakip takımda o kadar motive oluyor. Bu hataları bir daha yapmamak için çok çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Cem Geçim
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç