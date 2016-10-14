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İsmail Kartal, kazanan kadroyu bozmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantepspor’da Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenildi.

İsmail Kartal, kazanan kadroyu bozmayacak

14 Ekim 2016 17:58

İki haftalık milli aranın ardından odağını yarın oynanacak Kasımpaşa maçına çeviren Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 6. haftasında evinde oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Bursaspor maçında kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenildi. Bursaspor karşısında oynanan etkileyici futbol ile yönetim ve taraftarı memnun etmişti.

Orkan Çınarı riske etmeyecek
Deneyimli teknik adam sakatlığını yeni atlatan Orkan Çınarı yarın oynanacak Kasımpaşa maçında riske etmeyecek. Başarılı oyuncuyu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Düzyurtspor maçında ilk 11’de şans vereceği öğrenildi.

Gözler Nabil Ghilas’ta
Gaziantepspor’un yarın oynanacak zorlu Kasımpaşa maçında en büyük kozların da birisi Cezayirli forvet oyuncusu Nabil Ghilas olacak. Geldiği günden bu yana takıma daha çabuk adapte olan başarılı forvet oyuncusu bu maçta İsmail Kartal’ın en büyük kozların da biri olacak. Ligde şu ana dek 4 maça çıkan ileri hücum oyuncusu kırmızı-siyahlı formayla 2 golü bulunuyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Kasımpaşa karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:
"Kalede Itanje, defans dörtlüsünde Rajtoral, Barış, Elyasa, Van Hintum orta sahanın ortasında Muhammed - Abdülkadir, sağ kanatta Davy Angan sol kanatta Kangwa ve forvet arkasında Daniel Kolar, ilerde ise Nabil Ghilas." 

Kazım Uzunöz
 

Etiketler: İsmail Kartal


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